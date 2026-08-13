Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve kamuoyunca "Çerçeve Yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilmişti.

Çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edeceği bildirildi.

GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan kabulün, saat 16.00'da olacağı açıklandı.

Görüşmede, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor.

GÜNDEMDE NE OLACAK?

Çerçeve yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından gözler, sürecin bundan sonraki aşamalarına ve İmralı Heyeti’nin siyasi temaslarına çevrildi.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün yapacağı görüşmede de sürecin uygulanmasına ilişkin başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.