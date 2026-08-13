Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 16.00'da yapılacak. Görüşmede, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve kamuoyunca "Çerçeve Yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilmişti. 

Çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edeceği bildirildi.

GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan kabulün, saat 16.00'da olacağı açıklandı.

Görüşmede, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor.

GÜNDEMDE NE OLACAK?

Çerçeve yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından gözler, sürecin bundan sonraki aşamalarına ve İmralı Heyeti’nin siyasi temaslarına çevrildi.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün yapacağı görüşmede de sürecin uygulanmasına ilişkin başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakkı Bulut Hakkı Bulut:
    tebrikler emeği geçen herkesten Allah razı olsun inşallah 3 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    imraliya ilce baskanligi acin. selamiyide peceteci yapin 9 2 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    en zoruma gidende ülkücülerin sesini cıkartmamasi vatan millet hikaye herkes cıkar pesinde 10 1 Yanıtla
  • Kemal Yildiz Kemal Yildiz:
    Kimleeeer kimlerle beraber… 5 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Oooo bugün DEMleniyoruz Gençler. 4 0 Yanıtla
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