Hakan Fidan NATO-Ukrayna Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na iştirak etti.
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