Hakan Fidan NATO-Ukrayna Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na iştirak etti.