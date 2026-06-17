Hakan Fidan, Putin ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında bugün (17 Haziran) Kazan'da, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi." denildi.
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