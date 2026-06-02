Hakan Fidan Singapur'da İkili İlişkileri Görüştü

02.06.2026 18:20
Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur'daki görüşmelerde ikili ilişkileri ve işbirliğini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, "Bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur'la ikili ilişkilerimizi ve uluslararası platformlardaki yakın işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fidan, NSosyal hesabından Singapur ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Asya-Pasifik bölgesine yönelik çok ayaklı ziyaret programının ilk durağı Singapur'daki temaslarda Türkiye-Singapur ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Fidan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasiviswanathan Shanmugam ile yaptığı görüşmelerde ?????? ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayi, güvenlik, dijital dönüşüm ve bağlantısallık başta olmak üzere geniş bir alanda işbirliğini ileriye taşıyacak sonuç odaklı adımları değerlendirdiklerini ifade etti.

Asya-Pasifik'teki gelişmeler ve Orta Doğu'daki durum dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını ve mevcut krizlerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinin önemini vurguladıklarını aktaran Fidan, "The International Institute for Strategic Studies" (IISS) isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin dış politika vizyonuna ve giderek artan küresel belirsizlikler karşısında diplomasinin yönlendirici rolüne dair yaklaşımlarını paylaştıklarını kaydetti.

Bakan Fidan, "Bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur'la ikili ilişkilerimizi ve uluslararası platformlardaki yakın işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
