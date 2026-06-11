Hakan Fidan Sofya'da Radev ile Görüştü - Son Dakika
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Hakan Fidan Sofya'da Radev ile Görüştü

11.06.2026 16:58
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından Sofya'da kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarıne devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından Sofya'da kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan Sofya'da Radev ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cemile Ayşe Kerim Cemile Ayşe Kerim:
    güzel güzel görüşmeler yapılıyo da sonra hallerin nasıl olduğunu kim biliyo ?? resmi ziyaretler her zaman güzel olur ama işin içinde kurallar ve sorumluluğun olması lazım ?? 0 0 Yanıtla
  • Almala Pınar Bozyel Almala Pınar Bozyel:
    bu görüşmelerden sonra somut bir sonuç çıkar mı merak ediyorum yani yapılan anlaşmaların uygulanması konusu var mı diye düşünüyorum devamını görmek lazım 0 0 Yanıtla
  • Deniz Akça Deniz Akça:
    zamanında yapılsa iyi ama şimdi ne fayda artık herkes kendi yoluna gidiyo zaten 0 0 Yanıtla
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