Hakan Fidan, TSK'nın Libya Komutanlığı'nı Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Trablus'ta TSK Libya Görev Grup Komutanlığı'nı resmi olarak ziyaret etti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Libya'nın Trablus şehrinde TSK Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan, TSK'nın Libya Komutanlığı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?