DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve muhtemel bölgesel etkileri değerlendirildi.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan ve Letonya Dışişleri Bakanı ile Suriye Gelişmeleri Değerlendirildi - Son Dakika
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