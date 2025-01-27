Hakan Fidan \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fidan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fidan, "Özgür Suriye" kategorisinde, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin ardından başkent Şam'daki El Müctehid Hastanesi'nde yakınlarını arayanların, morgun önündeki duvara asılan fotoğraflardan kimlik tespiti yapmaya çalıştığı anın karesi olan Emin Sansar'ın "Listeler" fotoğrafını oyladı.

Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Anton Brink'in İzlanda'da meydana gelen volkanik patlamaların ardından Grindavik kasabasında bir bölgenin lavla kaplanmasını konu edinen "Ateş Hattı" fotoğrafını seçen Fidan, "Haber" kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Protestocu Kız" fotoğrafına oy verdi.

Fidan, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi","Spor" kategorisinde de Samır Jordamovıc'in "Gece Atlayışı" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.