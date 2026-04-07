Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Selimşahlar Mahallesi'ne Ziyaret

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, beraberindeki başkan yardımcıları ve CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ile birlikte Selimşahlar Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Mahalle ziyareti kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlar yaşadıkları sorunları doğrudan iletme fırsatı bulurken, çözüm noktasında atılabilecek adımlar da değerlendirildi.

Ziyaret boyunca mahalle esnafıyla da sohbet eden Şimşek, yerel ekonominin güçlenmesi adına esnafın görüşlerine önem verdiklerini söyledi. Vatandaşlarla birebir iletişimin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Şimşek, mahalle ziyaretlerinin aralıksız süreceğini vurguladı.