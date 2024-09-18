Hakaret Eden Yolcu Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakaret Eden Yolcu Tutuklandı

THY'nin İstanbul-Londra seferinde kabin ekibine hakaret eden yolcu, tutuklandı.

18.09.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul- Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret edip zorluk çıkaran yolcu, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından tutuklandı.

THY'nin 14 Eylül'de icra edilen İstanbul-Londra seferi öncesinde kabin ekibine hakaret ettiği gerekçesiyle polis ekiplerince uçaktan indirilen yolcu B.G. hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.G'nin Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.G. "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından tutuklandı.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcunun uçaktan indirilerek hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, D11 körüğünde kalkış yapacak olan Londra uçağında sorun çıkaran yolcu B.G. için pilot tarafından Kuraldışı Yolcu Formu düzenlendiği ve bu kişinin uçuşa kabul edilmediği kaydedilmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından "Beklenen son…" başlığıyla kabin ekibine zorluk çıkaran yolcu B.G'nin havalimanından çıkarıldığı anların güvenlik kamera görüntüsünü paylaşmıştı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de 14 Eylül'de icra edilen İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını ve kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Havacılık, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Londra, Güncel, Hukuk, Olay, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakaret Eden Yolcu Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail’den Lübnan’a 2. siber saldırı Bilanço giderek ağırlaşıyor İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:20:47. #1.11#
SON DAKİKA: Hakaret Eden Yolcu Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement