AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından Meler'e saldırıda bulunan Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Hakem Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. - Son Dakika