Hakemler Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakemler Hakkında Suç Duyurusu

Hakemler Hakkında Suç Duyurusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 3 avukat, Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemlerine karşı suç duyurusunda bulundu.

Antalya'da 3 avukat, Alanyaspor- Beşiktaş maçının hakemleri hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Avukat Hasan Nizam, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Ağustos 2026'da Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının 8. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard'ın, Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti'nin müdahalesi sonrası yerde kaldığını söyledi.

Pozisyonun ceza hukuku kapsamında suç oluşturup oluşturmadığının araştırılmasını istediklerini belirten Nizam, VAR hakeminin pozisyonu görmesine rağmen karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'yi neden uyarmadığının ve hakemlerin görevlerini yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Avukat Abdullah İlkkahraman da karşılaşmanın 8. dakikasındaki pozisyonda hakemlerin verdiği kararın, çok sayıda spor yorumcusu ve kamuoyu tarafından hatalı bulunduğunu savundu.

VAR hakeminin pozisyonu görmesine rağmen orta hakemi uyarmamasının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 257. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne süren İlkkahraman, şöyle konuştu:

"Bir vatandaş olarak bu durumun soruşturulması, eğer ilgililer hakkında kasıtlı ya da ihmali bir durum, suç oluşturan bir durum varsa bununla ilgili soruşturma yapılması için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Konunun araştırılıp kamuoyunun bilgilendirileceğini düşünüyoruz. Yardımcı hakemin veya orta hakemin pozisyonu görmeme durumu söz konusu olabilir. VAR hakeminin çok açık şekilde tokat niteliğindeki hareketi ve futbolda bunun yaptırımı olan bu pozisyonu görmemesi mümkün değil."

İlkkahraman, hakemlerin maç sırasında görevlerini yürütürken kamu görevlisi niteliğinde olduklarını düşündüklerini kaydetti.

Avukat Sude Budak ise amaçlarının herhangi bir tepki göstermek ya da kişileri hedef almak olmadığını vurguladı.

Hakemlerin TCK'nin 257. maddesi kapsamında kamu görevini ihlal edip etmediklerinin araştırılmasını istediklerini belirten Budak, suç duyurusunun bu kapsamda yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Alanyaspor, Beşiktaş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakemler Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
13:18
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:44
Netanyahu’nun planı suya düştü: ABD’nin Suriye kararı ve SDG’nin feshi ne anlama geliyor
Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 13:35:10. #7.12#
SON DAKİKA: Hakemler Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement