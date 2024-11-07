Hakim ve Savcıların Yükselmeleri Resmi Gazete'de Yayınlandı

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(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024 Ağustos dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayımlandı.