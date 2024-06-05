Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış'ın KCK davası duruşması başladı

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(HAKKARİ)- Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen KCK davasının duruşması, bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Akış, mahkemede yaptığı savunmada, "Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil, neden 1 yıl önce değil, neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum" dedi.

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış'ın görevden alınmasına gerekçe gösterilen KCK davası duruşması bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Mehmet Sıddık Akış, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Benim başım dik, 53 yaşındayım bunca yıldır mücadele ediyorum, mücadele etmeye devam edeceğim. Benim kaçtığıma ilişkin haberlerin yapıldığını duydum, ben asla kaçma girişiminde bulunmadım. Ben yaptığım her şeyin arkasındayım, siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Ben barış dedim, kardeşlik dedim, adalet dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm, bundan sonrada öyle yapacağım. Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Yeniden iddianame hazırlanmasını talep ediyorum. FETÖ'cü bir savcının hazırladığı iddianame ile yargılanmak istemiyorum. Sizden tahliye ya da beraat talep etmiyorum. Sadece vicdanınıza bırakıyorum kararı. Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil, neden 1 yıl önce değil, neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum."