Hakkari-Çukurca kara yolu kaya parçaları nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Hakkari-Çukurca kara yolu kaya parçaları nedeniyle kapandı

Hakkari-Çukurca kara yolu kaya parçaları nedeniyle kapandı

Hakkari-Çukurca kara yolu, dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Taş ocağı yakınlarında meydana gelen olayda, bir kamyonet kaya parçalarının arasında kaldı. Yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan ekipler, çalışmalara başlayamadı.

09.05.2024 00:43  Güncelleme: 00:45
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Hakkari- Çukurca kara yolu, dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle kapandı.

Çukurca ilçesiyle ulaşımın sağlandığı kara yolundaki taş ocağı yakınlarında, akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

Bir kısmında çökme de meydana gelen yol, ulaşıma kapandı. Bu sırada seyir halinde olan Zelal Açar idaresindeki kamyonet, kaya parçalarının arasında kaldı.

Kaya parçalarının düşmeye devam ettiğini gören Açar, aracından inerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Karadağ, gazetecilere, saat 22.00 civarında yola kaya parçalarının düştüğü ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Olayda yaralanma ve can kaybının yaşanmadığını belirten Karadağ, şöyle konuştu:

"O anda taşların düştüğünü göremeyen bir sürücü kaya parçalarının arasında kaldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. AFAD ve jandarma ekipleri olayın hemen ardından buraya gelip gerekli tedbirleri aldı. Bu istikamet bir süre kapalı olacak. Ulaşım, Durankaya yolu üzerinden sağlanacak. Buradaki 8 aylık görev sürecinde karşılaştığım en büyük kaya düşmesi. Yağışların arttığı dönemde kentte rastlanan bir durum. Tedbirlerimizi alıyoruz. Karayolları ekipleri de gereken çalışmaları yapıyorlar."

Açar'ın dayısı Ümrah Özkan da yeğeninin şantiye aracıyla seyir halindeyken taşların düştüğünü fark etmeyip geçmeye çalıştığı sırada kaya parçalarının arasında kaldığını anlattı.

Özkan, "Çok şükür bir sıkıntısı yok. Verilmiş bir sadakamız varmış. Şans eseri kurtuldu. Kaya parçaları yolu adeta ikiye bölmüş. Çok ciddi bir olay. Araçta sadece yeğenim vardı." dedi.

Bölgede önlem alan ekipler, dağdan kaya parçalarının düşme riski nedeniyle çalışma başlatamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari-Çukurca kara yolu kaya parçaları nedeniyle kapandı - Son Dakika

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