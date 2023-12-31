Hakkari'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.06'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 2,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir durumun bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hakkari Yüksekova'da saat 19.37'de de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.