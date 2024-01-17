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Hakkari'de 7 Metre Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hakkari'de 7 Metre Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çaba gösteren ekipler, zor şartlarda çalışarak yerleşim birimlerine ulaşımı sağlamaya çalışıyor. Hafta başından bu yana kapanan 285 köy ve mezra yolunu açan ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Şemdinli ilçesinde ise belediye ekipleri ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari\'de 7 Metre Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
17.01.2024 - 11:56,
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Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan bilgilendirmeye göre, ekipler olumsuz hava koşulları sonucu kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çaba gösteriyor.

Kar kalınlığının tipi ve yoğun yağış nedeniyle 7 metreye kadar ulaştığı yerlerde zor şartlarda çalışan görevliler, yerleşim birimlerine ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

İş makinelerinin boyunu aşan kar kütlelerini temizlemeye çalışan ekipler, hafta başından bu yana kapanan 285 köy ve mezra yolunu açtı.

Kapalı 2 köy ve 11 mezra yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Şemdinli ilçesinde de belediye ekipleri ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, cadde ve sokaklarda iş makineleriyle temizledikleri karı, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, kapalı köy yollarında çalışma yürüten İlçe Özel İdaresi ekiplerini ziyaret etti.

Alan ve Gelişim köylerinin yolunu açmaya çalışan personelle bir araya gelen Ateş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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