Hakkari\'de Bağımlılıkla Mücadele Hizmeti

29.05.2026 11:17
YEDAM, Hakkari'de bağımlılara ücretsiz sosyal ve psikolojik destek sunarak kurtulmalarına yardımcı oluyor.

Hakkari'de bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), sosyal hizmet desteği ve psikolojik danışmanlık hizmetiyle bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin yanında yer alıyor.

Kentte 2021'de kurulan YEDAM, iki psikolog, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanından oluşan ekibiyle bireylere bağımlılıkla mücadele konusunda profesyonel destek sağlıyor.

Danışmanlık hizmeti kapsamında bağımlılık düzeyleri tespit edilen kişilere kurumda görevli uzmanlarca, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığıyla ilgili gizlilik esasına bağlı ücretsiz hizmet veriliyor.

Danışanların bağımlılıkla başa çıkma sürecine rehberlik edilen merkezde, bağımlılıkla mücadele eden kişilerin ailelerine de onlara nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin bilgi veriliyor.

Merkez bünyesinde kurulan atölyede de danışanlara yönelik resim, el sanatları ve boyama gibi etkinlikler yapılıyor. Merkeze gelenler, atölyedeki çalışmalar sayesinde hem sosyal beceri kazanıyor hem de zamanlarını daha verimli değerlendiriyor.

"Danışanların yakınlarına da hizmet veriyoruz"

YEDAM'da görevli klinik psikolog Mümin Ekici, AA muhabirine, merkezdeki uzman ekiple her zaman destek almak isteyenlerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Bireylere sağlanan profesyonel destekle bağımlılıkla mücadele sürecine olumlu katkı sağladıklarını belirten Ekici, kentteki verilerin ülke genelindeki verilerle paralellik gösterdiğini ifade etti.

Son zamanlarda da kumar bağımlılığıyla ilgili destek almak isteyenlerin sayısının arttığına işaret eden Ekici, şöyle konuştu:

"2021'den bu yana faaliyet gösterdiğimiz merkezimizde yaklaşık 300 danışanımıza destek sağladık. Danışanların yakınlarına da hizmet veriyoruz. Bu danışanlarımızın cinsiyeti, yaşı, sosyoekonomik, sosyokültürel durumu farklılık gösterebiliyor. Danışanlarımızın durumuna, bırakma ve kullanım süreçlerine göre takvimlerimizi haftada bir, iki haftada bir, ayda bir ya da iki ayda bir olacak şekilde düzenliyoruz. Burada aldığımız müracaatlar arasında tütün bağımlılığı daha çok öne çıkıyor. Tütün bağımlılığıyla alakalı kullanım yaşları genellikle 16-17 yaşlarında başlamakta. Türkiye'deki verileri incelediğimizde özellikle genç nüfusun risk altında olduğunu gözlemliyoruz."

"Multidisipliner bir çalışmayla faaliyetlerimizi yürütüyoruz"

Psikolog Berfin Turğut da YEDAM'da bireylere alkol, madde, kumar, teknoloji ve sigara bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz şekilde psikososyal destek sağladıklarını dile getirdi.

Bu hizmetleri danışanlara ücretsiz verdiklerini anlatan Turğut, "Merkezimizde psikologlar, sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkiler uzmanımızla hizmet veriyoruz. Bağımlı bireyler gelip burada psikologlarımızdan, sosyal hizmet uzmanlarımızdan hem ruhsal hem de sosyal olarak destek alabiliyorlar. Aynı zamanda atölyelerimize katılım sağlayabiliyorlar." dedi.

Sosyal hizmet uzmanı Çiçek Gürdal ise bireylerin ilk olarak psikolojik ve sosyal durum değerlendirilmelerinin yapıldığını dile getirdi.

Danışan bireylere yönelik sosyal destek kapsamında atölye faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Gürdal, "Kişilerin sağlıklı beceriler kazanması ve boş zamanlarını değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda kişinin meslek edindirme süreçlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kişinin sosyal işlevselliğini kazandırarak tekrar topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu noktada multidisipliner bir çalışmayla faaliyetlerimizi yürütüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

