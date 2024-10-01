Hakkari'de Bal Hasadı Verimli Geçti - Son Dakika
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Hakkari'de Bal Hasadı Verimli Geçti

Hakkari'de arıcılar, zengin bitki örtüsü sayesinde bu yıl kaliteli ve verimli bal hasadı yaptı.

01.10.2024 11:16
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Hakkari'de zengin bitki örtüsüne sahip bölgelerde çiçek balı üreten arıcılar, bu yıl balın kalitesinden ve veriminden memnun kaldı.

Zengin floraya sahip kent merkezi ve ilçelerinde yüksek rakımlı yaylalar, kırsal bölgeler ve yerleşim yerlerine yakın noktalarda konaklayan 1265 yerli ve 100'e yakın gezgin arıcı, yaklaşık 170 bin kovanda bal üretmek için mesai yapıyor.

Endemik türler, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı dolayısıyla son yıllarda gezgin arıcıların da tercih ettiği Hakkari'de arıcılar, bir ay önce başladıkları bal hasadını büyük ölçüde tamamladı.

Söğüt dallarından yapılan sepetlerde doğal olarak ürettikleri kara kovan balının da hasadına başlayan arıcılar, bu yıl verimin yüksek olmasının sevincini yaşıyor.

Hakkari Arıcılar Birliği Başkanı Fazıl Durmuş, AA muhabirine, arıların ekosistemin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Arıcıların yüksek rakımda üretim yaptıklarını belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Bundan kaynaklı arıların çiçeklerden topladığı nektarlar kaliteli. Şeker kullanılmıyor. Burada üretilen bal gerçek bal. Havaların soğumasıyla kovanları Cizre, Mersin, Adana ve Antalya gibi yerlere taşıyoruz. Bölgede 170 bine yakın kovanda üretim yapılıyor. Verimin olduğu yerlerde kovan başı ortalama 10-15 kilogram bal alındığını gözlemledik."

" Türkiye'nin her tarafına bal gönderiyoruz"

Şırnak'tan gelerek Kırıkdağ köyünde arıcılık yapan Derviş Kula ise piyasadaki ucuz ballara güvenilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kula, "Sahte bal nedeniyle elimizdeki ürünü pazarlamakta zorlanıyoruz. Normal kovanlardaki hasadı bitirdik. Kara kovan balının hasadına başladık. Hiçbir katkı maddesi yok. İklim bu sene güzeldi, verim de çok iyi. Türkiye'nin her tarafına bal gönderiyoruz. Hakkari balı çok meşhurdur. Buraya il dışından da çok arıcı geliyor. Bölgedeki bitki örtüsü çok çeşitli. Rakım yüksek. Bu arıcıların istediği önemli etkenler." diye konuştu.

"Bölge genelinde verim iyi"

Arıcı Selman Yiğit de "Hem normal kovanlarda hem de sepetlerde bal üretiyoruz. Bölgeye has çiçekler var. Havası güzel. Bal da o nedenle güzel oluyor. İran'dan getirilip piyasaya sürülen kalitesiz ballar var. O ballar katkılı oluyor. Bölge genelinde verim iyi. Kara kovan balının kilosunu 1000, süzmeyi de 500 liradan satıyoruz." dedi.

Durankaya beldesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 10 yıldır babasıyla arıcılık yapan Doğan Güldal da "Hasat iyi gidiyor. Arı da iyi oğul verdi. Kara kovan balı hasadına da başladık. Verim bu sene iyi gidiyor. Böyle gitmesini diliyoruz. Hakiki bal üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, hakkari, Ekonomi, Güncel, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Bal Hasadı Verimli Geçti - Son Dakika

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