Hakkari'de Baraj Gölüne Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki baraj gölüne düşen 34 yaşındaki Özcan Kutluk yaşamını yitirdi.

Dilimli Baraj gölü kıyısında balık tuttuğu esnada epilepsi nöbeti geçiren Kutluk, suya düşerek gözden kayboldu.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Kutluk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kutluk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.