Hakkari'de Çığ Felaketi

HAKKARİ'de 3 gündür etkili olan karla karışık yağış, Sümbül Dağı'nda çığa yol açtı. Dağdan sürüklenen kar kütleleri, Zap Suyu'nun önünü kesti.

Hakkari'de kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken, kar kütlelerinin yumuşaması ile çığa meydana geldi. Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Depin bölgesi yakınında bulunan 3 bin 857 rakımlı Sümbül Dağı'ndan düşen çığ, Zap Suyu'na doğru aktı. Zap Suyu'nun akışını durduran kar kütleleri, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Hakkari merkezden görüldü.