Hakkari'de Düşme Tehlikesi Olan Kayalar İndiriliyor
29.03.2026 11:21
Hakkari'de profesyonel dağcılar, yamaçlardan düşme riski taşıyan kayaları kontrollü şekilde indiriyor.

Hakkari'de, yamaçlardan kara yoluna düşme tehlikesi bulunan kayalar, profesyonel dağcılar tarafından kontrollü bir şekilde indiriliyor.

Toprak ve kaya düşmeleri nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı Yüksekova-Hakkari kara yolunda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla bölgede görevlendirilen 3 kişilik profesyonel dağcı ekibi, dağların yamacında askıda kalan ve düşme tehlikesi bulunan kayaların oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için mesai yapıyor.

Kara yolunun Yeniköprü mevkisinde yamaçlara tırmanan dağcılar, gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra kayaları levye ve krikoyla düşürmeye çalışıyor.

Bölgede güvenli geçişi sağlayan Karayolları ekipleri de yola düşen kaya parçalarını temizliyor.

"Çalışmanın 4 günde tamamlanmasını hedefliyoruz"

Dağcı ekibinde görevli Musa Özer, AA muhabirine, bölgede öncelikle detaylı bir keşif çalışması yaptıklarını söyledi.

Düşme riski olan kaya parçalarını önceden tespit ettiklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Gevşemiş ve risk oluşturan taşları kontrollü şekilde düşürüyoruz. Üç kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Çalışmanın 4 günde tamamlanmasını hedefliyoruz. Bölgede daha önce yoğun yağışlara bağlı heyelanlar meydana geldi. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için riskli taşları temizliyoruz. Şu an risk devam ediyor. Tehlike oluşturabilecek kayalara tek tek müdahale ediyoruz. Taşları düşürdükten sonra Karayolları ekipleri de iş makineleriyle yolu temizliyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
