Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 173 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 173, Palandöken'de 155, Palandöken 2'de 125, Sarıkamış'ta 103, Ergan'da 101, Kartalkaya'da 70, Yıldız Dağı'nda 35, Yalnızçam'da 30, Erciyes'te 15, Gevaş Abalı ve Hesarek'te 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.04.2024 En düşük En yüksek Hakkari GSY 6 7 Palandöken KKY 0 5 Sarıkamış Y 0 7 Ergan KKY 1 7 Kartalkaya PB -1 5 Yıldız Dağı SY 2 12 Yalnızçam KKY 0 9 Erciyes SY -4 6 Gevaş Abalı GSY 4 14 Hesarek GSY 2 8 (GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı,) (GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı,)

Kaynak: AA