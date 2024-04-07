Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 173 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 173, Palandöken'de 155, Palandöken 2'de 125, Sarıkamış'ta 103, Ergan'da 101, Kartalkaya'da 70, Yıldız Dağı'nda 35, Yalnızçam'da 30, Erciyes'te 15, Gevaş Abalı ve Hesarek'te 9 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|07.04.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|GSY
|6
|7
|Palandöken
|KKY
|0
|5
|Sarıkamış
|Y
|0
|7
|Ergan
|KKY
|1
|7
|Kartalkaya
|PB
|-1
|5
|Yıldız Dağı
|SY
|2
|12
|Yalnızçam
|KKY
|0
|9
|Erciyes
|SY
|-4
|6
|Gevaş Abalı
|GSY
|4
|14
|Hesarek
|GSY
|2
|8
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
Sinop'un Türkeli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir kişinin çantasında 24 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?