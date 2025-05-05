Hakkari'de Fırtına Felaketi - Son Dakika
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Hakkari'de Fırtına Felaketi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde fırtına, çatıları uçurdu, seralara ve araçlara zarar verdi.

05.05.2025 17:59
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1)HAKKARİ'DE FIRTINA; ÇATILAR UÇTU, SERALAR ZARAR GÖRDÜ

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları ve seralar uçtu, park halindeki bazı araçlar hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası, Derecik ilçesinde fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu. Rüzgar, seraların zarar görmesine, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine ve iletkenlerin kopmasına da neden oldu. Devrilen direkler ve kopan iletkenler için çalışmalar sürdürülüyor. Derecik Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezinde ve köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Fırtına nedeniyle park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Fırtına Felaketi - Son Dakika

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