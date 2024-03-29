Hakkari\'de müzik öğretmeni Ahmet Kotan\'ın ismi atölyeye verildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Ahmet Kotan'ın ismi görev yaptığı okuldaki müzik atölyesine verildi.

Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Kotan, bir süre önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ar-ge birimince hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından finanse edilen "Atölyesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Kotan'ın görev yaptığı okula müzik atölyesi kuruldu.

Kotan'ın isminin verildiği atölye, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ile Belediye Başkan Yardımcısı Sami Keskin'in katıldığı törenle açıldı.

Kotan'ın vefatının herkesi derinden üzdüğünü belirten Çimşit, öğretmenin anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

Çimşit, "Onun hatırasını canlı tutmak adına Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'nda bir müzik atölyesi oluşturuldu. İnşallah açılan bu müzik sınıfında Ahmet Kotan öğretmenimizin istediği şekilde öğrenciler yetişecek." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz da "Öğretmenimiz eğitimci kimliği ile bu atölyemizde her zaman anılacak. Kurulan bu atölye, öğrencilerimizin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek, ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerini artıracak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan atölyede öğrenciler konser verdi.