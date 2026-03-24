Hakkari'de Heyelan: 3 Katlı Ev Zarar Gördü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Heyelan: 3 Katlı Ev Zarar Gördü

Hakkari'de Heyelan: 3 Katlı Ev Zarar Gördü
24.03.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şemdinli'de sağanağın ardından meydana gelen heyelanda bir evin alt katı zarar gördü, yardım istendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelanda 3 katlı bir evin birinci katı zarar gördü.

Bölgede sağanak sonrası ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde gece heyelan oluştu.

Dağdan kopan toprak yığının isabet ettiği 3 katlı evin alt katı zarar gördü.

Bölgede inceleme yapan belediye ekipleri, evin etrafını saran toprak yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

Ev sakinlerinden Derya Uysal, AA muhabirine, aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiğini söyledi.

Evde hasar oluştuğunu belirten Uysal, "Olay gece yaşandı. Panikle kendimizi dışarı attık. O korkuyla ne uyuyabiliyoruz ne de evimize girebiliyoruz. Yetkililerden yardım talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:05:44. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Heyelan: 3 Katlı Ev Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.