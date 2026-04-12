Hakkari'de Heyelan Riskine Geçici Faaliyet Durduruldu

12.04.2026 11:20
Hakkari'de şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riski nedeniyle katı atık tesisi faaliyetleri durduruldu.

HAKKARİ'de etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde heyelana neden oldu. Merkeze bağlı Akçalı köyünde bulunan Entegre Katı Atık Tesisi'nde faaliyetler, heyelan riski nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyünde bulunan Entegre Katı Atık Tesisi yakınlarından heyelan meydana geldi. Yoğun yağışların etkisiyle zemin yapısının zayıfladığı bölgede riskin artması üzerine tesiste atık kabulü durduruldu. Heyelan nedeniyle yerin zemininde derin çatlarlar ve çukurlar oluştu. Öte yandan aynı bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle bazı elektrik direkleri devrilirken, Hakkari-Van kara yolunun bazı noktalarında çökmeler oluştu.

Hakkari Katı Atık Yönetim Birliği tarafından yapılan açıklamada, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle heyelanın ilerleyici nitelik kazandığı ve tesis sahasına doğru hareket ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Heyelanın saha içi ulaşım yollarını tehdit eder seviyeye ulaştığı gözlemlenmiştir. Yağışlar sonrası zemin koşullarının olumsuz etkilenmesi ve sahaya gelen katı atık yüklerinin ilave baskı oluşturması nedeniyle mevcut risklerin arttığı belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, can ve mal kaybı yaşanmaması adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda tesis faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Kent genelindeki belediyeler ile İl Özel İdaresi'nin atıkları geçici süreyle alternatif depolama alanlarına yönlendireceği, tesise atık kabulünün ise ikinci bir talimata kadar durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Hakkari, Güncel, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
