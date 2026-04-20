Hakkari\'de Heyelan Sorunları Değerlendirildi

20.04.2026 15:31
AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, heyelan ve ulaşım sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, heyelan sonucu hasar gören Entegre Katı Atık Tesisi ve ulaşımda aksamaların yaşandığı Hakkari- Van kara yoluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, öğretmenevinin toplantı salonunda partisinin haftalık yönetim kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, kentin coğrafyasının zorluğu olduğunu söyledi.

Kentte heyelan riskinin her zaman yaşandığını belirten Kaya, "Bu gerçeği bileceğiz ve ona göre de hayatımızı ve tedbirlerimizi dizayn edeceğiz. Son günlerde Akçalı köyü bölgesindeki katı atık tesisinde yaşanan çökmeler ve sonrasında da yolun tahrip olduğu bölge öteden beri aslında bir heyelan bölgesidir." dedi.

Heyelanın meydana geldiği güzergahın artık kara yolu olarak kullanılmasının uygun olmadığını, ilgili kurumların iştirakiyle yer tespiti yaptıklarını ifade eden Kaya, Tatlı köyünün yakınındaki alanın yeni güzergah olarak kullanılmasının uygun görüldüğünü dile getirdi.

Ekiplerin 24 saat durmadan çalışma yürüttüğünü vurgulayan Kaya, "1989'dan bu yana hiçbir dönemde yağmadığı kadar kar yağışı oldu. Birkaç gündür ciddi bir yağmur ile karşı karşıyayız. Zap Suyu'nun debisi ciddi şekilde yükseldi. Zap Suyu'nun her iki tarafına menfez yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Normal menfezlerin boyutları bu suyu kaldırmadığı için özel veya çelik menfezler getirmeye çalışıyoruz. Biran evvel bu alternatif güzergahın açılması ve vatandaşın hizmetine sunulması için çabalarımıza devam edeceğiz."

Bu süreçte tüm lojistik hizmetlerin Şırnak kara yolundan sağlanması gerektiğini belirten Kaya, kentin sahipsiz olmadığını, tüm hizmetlerin devam ettiğini dile getirdi.

Toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Rızgar Özdemir ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA

