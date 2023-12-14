 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de kapanan yerleşim birimlerinin yolu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de kapanan yerleşim birimlerinin yolu açıldı

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 18 yerleşim biriminin yolu ekiplerce açıldı. Karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açtı.

Hakkari\'de kapanan yerleşim birimlerinin yolu açıldı
14.12.2023 - 12:09,
Abone Ol

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 18 yerleşim biriminin yolu ekiplerce açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 6 köy ve 12 mezra yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışma yürüttü.

Bazı bölgelerde sis ve tipi nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, söz konusu yolları ulaşıma açtı.

Ekipler, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hakkari, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de kapanan yerleşim birimlerinin yolu açıldı - Son Dakika


12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13
Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10
Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı

Son Dakika
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48 Metropollerde saldırı talimatı veren PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:38:50. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de kapanan yerleşim birimlerinin yolu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement