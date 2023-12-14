Hakkari\'de kapanan yerleşim birimlerinin yolu açıldı

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 18 yerleşim biriminin yolu ekiplerce açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 6 köy ve 12 mezra yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışma yürüttü.

Bazı bölgelerde sis ve tipi nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, söz konusu yolları ulaşıma açtı.

Ekipler, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.