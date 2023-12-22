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Hakkari'de mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Hakkari'de mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Hakkari'de Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 16 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yerli turist grubunun bulunduğu minibüs, yolu temizlenerek kent merkezine ulaştırıldı.

Hakkari\'de mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
22.12.2023 - 17:57,  Güncelleme: 17:58
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Hakkari'de Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda kar nedeniyle minibüste mahsur kalan 16 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 6 ilden gelen 16 kişilik yerli turist grubunun bulunduğu minibüs, Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresine ekipleri, yolu temizleyerek minibüsün kent merkezine ulaşmasını sağladı.

Kaynak: AA
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