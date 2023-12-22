Hakkari\'de mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

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Hakkari'de Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda kar nedeniyle minibüste mahsur kalan 16 kişi ekiplerce kurtarıldı.
İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 6 ilden gelen 16 kişilik yerli turist grubunun bulunduğu minibüs, Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresine ekipleri, yolu temizleyerek minibüsün kent merkezine ulaşmasını sağladı.
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