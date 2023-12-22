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Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle 22 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
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Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle 22 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Dün akşam etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 9 köy ve 13 mezra yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de ana yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

Hakkari\'de Kar Yağışı Nedeniyle 22 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
22.12.2023 - 09:57,
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Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Dün akşam etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 9 köy ve 13 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri de ana yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle 22 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
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