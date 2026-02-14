Hakkari'de Kayak İçin En Fazla Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 236 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 236, Kartalkaya'da 220, Palandöken'de 212, Ergan'da 210, Nemrut'ta 186, Konaklı'da 178, Sarıkamış'ta 150, Uludağ'da 146, Yıldız Dağı'nda 145, Erciyes'te 115, Murat Dağı'nda 112, Davraz'da 101, Yalnızçam'da 95, Ilgaz'da 76, Hesarek'te 55, Zigana'da 44, Denizli'de 43, Küpkıran'da 40, Kop Dağı'nda 32, Gevaş Abalı'da 21 ve Keltepe'de 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez 14.02.2026 En düşük En yüksek Hakkari AB -9 1 Palandöken ÇB -5 0 Kartalkaya PB -2 7 Ergan PB -2 3 Nemrut PB -4 0 Konaklı ÇB -4 1 Sarıkamış ÇB -5 2 Uludağ R 3 8 Yıldız Dağı PB -2 4 Erciyes PB -3 5 Murat Dağı R -2 7 Davraz ÇB -1 4 Yalnızçam ÇB -2 4 Ilgaz PB -2 7 Hesarek PB -5 3 Denizli R -2 9 Küpkıran PB -2 1 Kop Dağı ÇB -1 4 Gevaş Abalı AB -2 5 Keltepe PB -4 10 (AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, R: Rüzgarlı) (AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, R: Rüzgarlı)

Kaynak: AA