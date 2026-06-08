Hakkari'de Kayıp Çiftin Kadını Ölü Bulundu - Son Dakika
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Hakkari'de Kayıp Çiftin Kadını Ölü Bulundu

Hakkari\'de Kayıp Çiftin Kadını Ölü Bulundu
08.06.2026 11:14
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Hakkari'de kayıp başvurusunda bulunulan Hamide Çiftçi, bodrumda ölü bulundu, eşi aranıyor.

HAKKARİ'de yakınlarının haklarında kayıp başvurusunda bulunduğu çiftten Hamide Çiftçi (43), yaşadıkları binanın bodrum katında ölüm bulundu. Çiftçi'nin eşi L.Ç.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında 4 katlı bir binanın 1'inci katında oturan 5 çocuk sahibi Hamide Çiftçi ve eşi L.Ç.'den dünden beri haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Hamide Çiftçi, yaşadıkları binanın bodrum katında ölü bulundu. Kadının ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, eşi L.Ç.'ye henüz ulaşılamadı. Ekiplerin L.C.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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