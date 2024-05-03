Hakkari\'de köy okulunda öğrencilere etkinlik düzenlendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köy okulunda eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda görevli usta öğreticiler, Aksu Köyü İlkokulu'nda öğrenciler için etkinlik yaptı.

Öğrencilerle oyunlar oynayan usta öğreticiler, pasta keserek çocuklara ikram etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aydın Taş, etkinlikle geleneksel sanatlar ve kültürel mirasın tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi.

Çocuklara yeni ilgi alanlarının oluşturulması ve yeteneklerinin keşfedilmesinin önemine değinen Taş, "Çocuklarla hem oyun hamuruyla hem de müzik eşliğinde oyunların oynanması ve pasta kesilmesi gibi etkinlikler planladık. Bu anlamda hem usta öğreticimize hem kursiyerlerimize hem de çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Usta öğreticilerimizle beraber etkinliklerimizi artırmaya ve çocuklarımızın gönlüne dokunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Usta öğretici Müminat Karagöz de "Amacımız 3-4 yaşlarında olan çocuklarımızın müzik yoluyla ve oyun hamuru etkinlikleriyle becerilerini artırmak. Küçük hediyeler verdik. Çocuklarda bu reaksiyonu gördük. Olumlu geri dönüşleri aldık." ifadelerini kullandı.