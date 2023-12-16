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Hakkari'de meraların önemi üzerine çalıştay düzenlendi

Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, meraların oluşum süreci, önemi ve kullanımına dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi. Seminere Vali Yardımcısı, üniversite rektörü ve diğer yetkililerin yanı sıra akademik personel ve öğrenciler de katıldı.

Hakkari\'de meraların önemi üzerine çalıştay düzenlendi
16.12.2023 - 15:05,
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Hakkari'de "meralarımız ve geleceğimiz" konulu çalıştay yapıldı.

Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce rektörlük konferans salonunda düzenlenen seminerde, meraların oluşum süreci, meraların önemi ve meralar kullanılırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş, seminerde yaptığı konuşmada, çayır, mera ve ormanların vejetasyonunu binlerce yılda tamamlandığını söyledi.

Meraların dikkatli kullanımına dikkat çeken Ertuş, meraların en kaliteli ve ucuz yem kaynağı, tıbbi ve aromatik bitkilere ev sahipliği yapması dolayısıyla da önemli olduğunu ifade eti.

Seminere Vali Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Can Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen, Ziraat Odası Başkanı Naif Önal, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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