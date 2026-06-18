Hakkari'de Mezuniyet Coşkusu

Hakkari'de, Mesleki Eğitim Merkezi ve Diploma Telafi Programı'nda lise eğitimini tamamlayan aralarında yaşları 40-60 arasında değişen kadınların da bulunduğu 230 öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen mezuniyet programında konuşan Okul Müdürü Mustafa Kahraman, mezun olan öğrencilerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri tebrik eden Kahraman, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitim yalnızca bir meslek öğrenmek değil, aynı zamanda üretmeyi, sorumluluk almayı, çalışmayı ve ülkesine değer katmayı öğretmektir. Merkezimiz her geçen gün büyüyen, güçlenen yapısıyla bölgemizdeki en önemli kurumlardan biri haline gelmiştir. Bugün itibarıyla 19 alan ve 49 dalda toplam 695 öğrencimiz eğitim hayatına devam etmektedir. Bu yıl 380 yeni öğrencimizi ailemize kazandırmanın mutluluğunu yaşarken, bugün 230 öğrencimizi de mezun ederek iş hayatına ve yüksek öğrenime uğurlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Eğitimin yaşı yok. Her yaş düzeyinde öğrencileri mezun ediyoruz."

Törende cübbe giyen öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra kep atıp halay çekerek mezuniyetlerini kutladı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, şube müdürleri, öğretmenler, usta öğreticiler ve öğrenciler katıldı.