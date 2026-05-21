Hakkari'de Riskli Alan Dolduruluyor

RİSKLİ ALAN TAŞ VE BETONLA DOLDURULUYOR

Hakkari'de temel kazısı sırasında meydana gelen zemin kaymasının ardından tedbir amacıyla boşaltılan 6 binanın bulunduğu bölgede, risk oluşturan alan taş ve betonla doldurulmaya başlandı. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridinin çekilerek güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye riskin ortadan kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Hakkari Belediyesi'ne ait kamyonlarla taşınan taşlar temel çukuruna dökülürken, beton mikserleriyle de alana beton dökülüyor.

Hakkari Vali Yardımcısı Burak Gürbüz de olay yerine gelerek belediye başkan yardımcılarından çalışmalar hakkında bilgi aldı