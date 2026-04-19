Hakkari\'de Sağanak, Ulaşım Kapandı

Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu, Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu kapandı.

Bu nedenle bir bölümü su altında kalan kara yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye yönlendirilen karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.