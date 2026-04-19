Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu, Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu kapandı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Şemdinli-Derecik kara yolu Boğazköy mevkisindeki dere taştı.
Bu nedenle bir bölümü su altında kalan kara yolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye yönlendirilen karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
Hakkari'de Sağanak, Ulaşım Kapandı
