Hakkari'de Şap Hastalığına Karşı Aşılama Başarısı - Son Dakika
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Hakkari'de Şap Hastalığına Karşı Aşılama Başarısı

Hakkari\'de Şap Hastalığına Karşı Aşılama Başarısı
28.06.2025 11:14
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı tespit edildi, 810 bin küçükbaş ve 42 bin büyükbaş aşılandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 11 Mayıs'ta tespit edilen şap hastalığına karşı başlatılan çalışmalarda yaklaşık 810 bin küçükbaş ve 42 bin büyükbaş hayvan aşılanarak yayılması önlendi.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü, 11 Mayıs'ta Derecik'te "SAT-1 serotipi şap hastalığı"nın tespit edilmesinin ardından kentteki hayvan hareketliliğini durdurdu.

Hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla kısa sürede tedbirlerin alındığı kente farklı illerden gelen 160 veteriner hekim de il merkezi ve 4 ilçedeki mahalle, köy ve mezraları gezerek 6 günde 720 bin küçükbaş ve 25 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yaptı.

Kentteki veterinerler tarafından devam ettirilen çalışmalarla yaklaşık 810 bin küçükbaş ve 42 bin büyükbaş hayvan aşılandı, yetiştiriciler hastalık konusunda bilgilendirildi.

Kısa sürede bütün köyleri dolaşan ve aşılama yapan veteriner hekimlerin örnek gösterilen çalışmasıyla hastalığın yayılması engellendi, olası hayvan ölümlerinin önüne geçilerek yetiştiricilerin zararı önlendi.

Yürütülen çalışmalar sayesinde yeni hastalık belirtilerinin görülmediği kentte hayvan hareketliliğinin normale dönmesi için yönetmeliklerde belirtilen sürenin dolması bekleniyor.

"Hastalığın sönüşünü ve iyileşme belirtisini görmeye başladık"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen, AA muhabirine, ilçedeki bir büyükbaş hayvandan alınan numunede şap hastalığının tespit edildiğini, bunun üzerine bölgede karantina uygulamasını başlattıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in hastalığın tespitinden bir gün sonra kente gelerek tedbirlerin alınması konusunda kendilerine destek verdiğini belirten Şen, "En büyük tedbirimiz ise 10 ilden gelen 160 veteriner hekimin 6 gün boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamına uyguladığı şap aşılama programıydı. 6 günde hayvan varlığımızın yüzde 92'sini aşılayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Şu anda 4 noktaya odaklandıklarını anlatan Şen, "20 günden bu yana yeni bir mihrak alanı tespit edilmedi. Yeni bir hayvanda hastalık belirtisi görülmedi. Hastalığın çıktığı yerin etrafındaki köylerde yaptığımız saha taramalarında da bir hastalık belirtisine rastlamadık. Daha önce tespit ettiğimiz hayvanlarda hastalığın sönüşünü ve iyileşme belirtisini görmeye başladık. Hastalığın yayılmamış olması ve ilgili bölgeyle sınırlı kalması da yapılan şap aşılama çalışmasının, karantina tedbirleri ve alınan diğer tüm önlemlerin yerinde olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"Biraz daha sabır bekliyoruz"

Vatandaşların ve hayvan yetiştiricilerinin duyurular ve bilgilendirmelere riayet ederek bu sürece önemli katkı sunduğunu vurgulayan Şen, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Kurban Bayramı'nı kurban pazarı kurmadan geçirmek zorunda kaldılar. Tek bir şikayet duymadım. Alınan tedbirlere riayet ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İlgili yönetmeliğe göre son görülen hastalık teşhisinden sonra 30 gün boyunca bir hayvanda hastalık belirtisi görmezsek karantina tedbirlerini kaldırma durumu söz konusu olabilir. Risk durumunu göz önünde tuttuğumuzda bir ay içinde bu karantina tedbirlerini hafifleterek ileriki süreçlerde tamamının kaldırılmasına yönelik çalışmalar yaparak hastalığın sönüşünü yapacağımızı öngörüyoruz. Biraz daha sabır bekliyoruz."

"Aşılamalarımız tam zamanlı ve yerinde yapıldı"

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığında şap hastalığından sorumlu veteriner hekim Adil Adıgüzel de hastalık görüldükten sonra il genelindeki tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kapsayacak aşılama programını hazırladıklarını anlattı.

Derecik'ten sonra Şemdinli'de de bir vakanın görüldüğünü kaydeden Adıgüzel, şöyle konuştu:

"O vakayı da tamamen söndürmüş olduk. Daha sonra yaptığımız ziyaretlerde yeni bir vakanın olmadığını gördük. Aşılamalarımız tam zamanlı ve yerinde yapıldı. İl Müdürümüzün duyarlı davranışıyla hastalık kontrol altına alınmış oldu. Dünyada yaklaşık 104 ülke şap hastalığıyla mücadele ediyor. Bizim de aynı şekilde mücadelemiz devam ediyor. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, bu şekilde bir çalışmanın yapılmadığını, bu çalışmayı takdir ettiklerini bizzat hem makalelerinde hem de üst düzey yöneticilerimize belirtmiş durumdalar."

Bakanlık yöneticilerinin de bu süreçte konuyu dikkatle izlediklerini belirten Adıgüzel, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Derecik, hakkari, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Şap Hastalığına Karşı Aşılama Başarısı - Son Dakika

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