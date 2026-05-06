Hakkari'de Sokak Hayvanları Koruma Merkezi

06.05.2026 11:42
Hakkari'de 120 sahipsiz köpek, tedavi ve aşılarıyla güvenli bir merkezde korunuyor.

Hakkari'de sokaklardan toplanarak belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen yaklaşık 120 sahipsiz köpek, tedavi ve aşıları yapılarak koruma altında tutuluyor.

Sümbül Mahallesi'nde iki yıl önce yaklaşık 3 bin metrekare alanda inşa edilen merkezde, sahipsiz hayvanların barındırıldığı bölümler ile yaşam alanı, muayene odası, ameliyathane, görüntüleme merkezi ve idari bölümler yer alıyor.

Merkezde belediye ekiplerince sokaklardan toplanan yaklaşık 120 sahipsiz hayvan barındırılıyor.

Kısırlaştırma, aşılama, ameliyat, iç ve dış parazit ilaçlamasının yapıldığı merkezde, deri altı mikroçip uygulaması yapılan köpeklerin tehlike oluşturmalarının önüne geçiliyor.

Hayvanların bakım ve kontrollerinin özenle yapıldığı merkezde yer alan Kedi Bakım Evi'ne getirilen yaralı ve güçten düşen kediler de tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

"Sokaklarda çok az sayıda köpek var"

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, AA muhabirine, söz konusu merkezin 2024'ten beri hizmet verdiğini söyledi.

Kentteki 15 mahalleden topladıkları sahipsiz hayvanları merkeze getirerek aşılarını ve kısırlaştırma işlemlerini yaptıklarını belirten Kaynar, "Burada 2 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri ve sokak hayvanlarını toplama ve bakım işiyle uğraşan 8 personelimiz bulunuyor. Burada arkadaşlarımız hayvanların günlük bakımlarını yaparak beslenmelerini sağlıyor. Hayvanları uzun süre burada misafir ediyoruz. Aynı zamanda sahiplendirme çalışmaları da yapıyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin köylerde de sahipli köpekleri deri altı mikroçip yöntemiyle kimliklendirdiğini anlatan Kanar, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 120 sahipsiz köpek bulunuyor. Kedi Bakım Evi'miz de bulunuyor. Burada da hasta, yaralı ya da güçten düşmüş kedilerin de tedavilerini yapıyoruz. Kedileri iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sokaklarda çok az sayıda köpek var. Ekiplerimiz onları da toplayıp buraya getirecek ve bakımlarını sağlayacak."

Merkezde görevli Veteriner Hekim Furkan Karakoç da hem kedi hem de köpeklerin tedavilerini yaptıklarını ifade etti.

Karakoç, "Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köpekler toplanıp barınağa getiriliyor. Köpeklerin muayene ve tedavilerinin ardından gerekli aşılarını yapıyoruz. Ondan sonra gözetimimiz altında beslenmelerini sağlıyoruz. Burası faaliyete girdikten bu yana yüzlerce köpek kısırlaştırıldı." dedi.

Kaynak: AA

