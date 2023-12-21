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Hakkari'de Tarım, Orman ve İnsan Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Tarım, Orman ve İnsan Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı

Hakkari öğretmenevinde düzenlenen sergide, 58 eser sergilendi. Vali Yardımcısı Furkan Berber, sergiyi ziyaret ederek eserler hakkında bilgi aldı. Sergi, tarımsal üretim hakkında bilgi edinmek isteyenler için gün boyunca açık kalacak.

Hakkari\'de Tarım, Orman ve İnsan Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı
21.12.2023 - 14:21,
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Hakkari'de "Tarım, Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Hakkari öğretmenevinde düzenlenen sergiye katılan Vali Yardımcısı Furkan Berber, sergilenen 58 eser hakkında bilgi aldı.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Berfin Şen, yaptığı açıklamada, yarışmada dereceye giren fotoğrafların sergide yer aldığını söyledi.

Şen, "Hakkarililerin bu sergimizi dolaşmasını, burada tarımsal üretimin ülke genelinde nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi edinmesini amaçladık. 58 eserin bulunduğu sergimiz gün boyunca açık kalacak." dedi.

Sergiye, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdal Erik, İŞKUR Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Öğretmenevi Müdürü İlyas Gür ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA
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