Hakkari'de Turizm Alanları İlan Edildi

Hakkari'de bazı alanların turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Cilo Dağları ve Mergabütan'da belirlenen bazı alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilanına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ayrıca, Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları aynı kararla yeniden belirlendi.
