Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Hakkari'de 10 kilo 280 gram skunk ve 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 11 Mayıs'ta kentte faaliyet gösteren seyahat firmalarında yapılan kontrollerde batı illerine gönderilecek emanet eşyaların arasına gizlenmiş 10 kilo 280 gram skunk bulundu.

Ekipler, dün de şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta yaptıkları aramada, aracın arka koltuğunda 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.