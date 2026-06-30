Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 503 kg Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 503 kg Ele Geçirildi

30.06.2026 13:48
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 503 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 503 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 503 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve 1 şüphelinin yakalandığı kaydedilen paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Son Dakika

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