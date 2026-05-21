Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

21.05.2026 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de yasa dışı bahis ve aklama suçlarına yönelik operasyonda 24 şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 33 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporlarından yola çıkılarak "yasa dışı bahis paralarının aktarıldığı finansal ağ" deşifre edildi.

Bu kapsamda ülke genelinde "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi.

Söz konusu ağın Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin "6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı" belirlendi.

Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda, 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:29:45. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.