Hakkari'de dağlık alanda yılanın ısırdığı bir kişi tedavi altına alındı.
Çimenli köyü yakınlarındaki dağlık alanda ot toplamaya giden 62 yaşındaki F.K'yi yılan ısırdı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarla belirli bir noktaya kadar ilerleyebilen ekipler, yolun kalan kısmını yaya giderek yaralının bulunduğu bölgeye ulaştı.
İlk müdahalesi yapılan yaralı, sedye ile ambulansın bulunduğu yere taşındı.
Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedaviye alındı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Yılan Isırığı: 62 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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