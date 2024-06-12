Hakkari'deki okul, atık yağlardan sabun üreterek tasarruf sağlıyor - Son Dakika
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Hakkari'deki okul, atık yağlardan sabun üreterek tasarruf sağlıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kuruköy İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler, evlerden getirilen atık yağlardan sabun üreterek okulun temizlik giderlerinde tasarruf etmesini sağladı. Fen bilgisi öğretmeni Gizem Eray'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, öğrenciler atık yağları biriktirerek okula getirdi ve 60 kalıp sabun üretti. Öğretmen ve öğrenciler, gelecek yıl üretimi daha da artırmayı hedefliyor.

12.06.2024 13:11
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kuruköy İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler, evlerden getirilen atık yağlardan sabun üreterek okulun temizlik giderlerinde tasarruf etmesini sağladı.

Atık yağların geri dönüşümünü sağlamak ve öğrencilerine çevre bilinci aşılamak isteyen fen bilgisi öğretmeni Gizem Eray, okul idaresinin desteğiyle çalışmalara başladı.

İlk etapta okuldaki boş sınıfı boyayarak bir fen laboratuvarı oluşturan Eray, öğrencilerine atık yağlardan sabun üretimini öğretti.

Öğrenciler de arkadaşları ve öğretmenlerinden atık yağları biriktirerek okula getirmelerini istedi.

Toplanan atık yağlarla yaklaşık 2 hafta önce çalışmaya başlayan öğrenciler, esans ve gıda boyası da kullanarak 60 kalıp sabun üretimi yaptı.

Renkli ve kokulu 60 kalıp sabunu lavabolara bırakarak ilk ve ortaokulda eğitim gören 480 öğrencinin ihtiyacını karşılayan öğretmen ve öğrenciler, gelecek yıl üretimi daha da artırmayı hedefliyor.

"Atık yağların doğaya karışmasını engelleyeceğiz"

Okulda 5 yıldır görev yapan Eray, AA muhabirine, öğrencilerin öğrenme ortamını güzelleştirmek amacıyla içinde bulundukları boş sınıfı boyayarak temizlediklerini söyledi.

Çocukların ilgisini çekebilecek bir yer hazırladığını anlatan Eray, şöyle konuştu:

"Bu ortamda onlarla deney yaparak fen bilimleri dersini daha iyi öğrenmelerini sağlamaya çalıştım. Eğlenerek yaşayarak öğrenmelerini istedim. Şu anki projemizde öğrencilerle sabun yaptık. Atık yağları geri dönüştürerek hem doğayı kirletmesine engel oluyoruz hem de kendi sabunumuzu üretiyoruz. Bu sabunları lavabolarda kullanıyoruz. Hoş koku vermesi için esans, renklendirici olarak da gıda boyası kullandık. Daha sonraki aşamalarda da gülle daha doğal bir sabun yapma hedefimiz var."

Lavabolara dökülen atık yağların denizlere gittiğini, doğaya karıştığını belirten Eray, bir kaşık yağın bile denizin kirlenmesine ve sudaki canlılarının oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirmesine neden olduğunu vurguladı.

Eray, "Yağların doğaya ulaşmasını engelleyerek geri kazanmayı amaçladık. Sabunumuzu kendimiz yapalım istedik. Şu anda okulumuzda ürettiğimiz sabunları kullanıyoruz ama atık yağın artmasıyla sabun üretim miktarını da artırarak diğer okullara teşvik amaçlı göndereceğiz. Bu sayede diğer okullarda da bunu gerçekleştirerek atık yağların doğaya karışmasını engelleyeceğiz." dedi.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Evin Deniz ise doğaya zarar verdiği için atık yağları sabun üretiminde değerlendirdiklerini dile getirdi.

Sabunları yaparken çok keyif aldıklarını kaydeden Deniz, "Okulumuz için de çok tasarruflu oldu. Doğanın da zarar görmemesi için bu çalışmayı yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'deki okul, atık yağlardan sabun üreterek tasarruf sağlıyor - Son Dakika

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