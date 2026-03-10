Hakkari'den Gazze'ye Yardım Eli

Hakkari'de Kur'an kursu öğrencileri, hazırladıkları yardım kolileri ve biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Ahmed-i Hani Kur'an kursu öğrencileri, İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şube Başkanı Hüseyin Okuş'u ziyaret etti.

Minik öğrenciler, Gazzeliler için hazırladıkları yardım kolileri ile harçlıklarını biriktirdikleri kumbaraları Okuş'a teslim etti.

Öğrencilere teşekkür eden Okuş, "Kur'an kurslarında ahlaklı, inançlı ve diğergamlık duygusuna sahip çocukların yetiştirilmesi ülkemiz ve Müslüman aleminin geleceği için büyük bir nimettir. Çocuklara sahip çıkmalıyız. Kur'an ve Peygamber Efendimizin ahlakıyla yetişmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Bu duyarlı davranışlarından dolayı çocuklara, teşvik eden öğreticilere ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.