Hakkari Devlet Hastanesi'nde Açık Kalp Ameliyatları Merkezi Kuruldu

Güncel

Hakkari Devlet Hastanesi'nde açık kalp ameliyatlarının yapılacağı merkez kuruldu.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Serhan Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, açık kalp ameliyatlarının yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden gelen 8 kişilik ekibin hazırlıkları gözden geçirdiğini belirten Armağan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdürdüğümüz açık kalp ameliyatlarının yapılacağı merkezdeki çalışmalarda son aşamaya geldik. Bilkent Şehir Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Gökhan Lafçı hocamızın önderliğinde 8 kişilik ekip hastanemize geldi. Ameliyathanemizin kontrolünü yapıyorlar. Ruhsatlandırma işlemlerinin ardından ameliyathanemiz halkımızın hizmetinde olacak. Merkezimiz açıldıktan sonra burada açık kalp ameliyatları yapılacak."

Prof. Dr. Lafçı ise hastanedeki denetimlerin iki gün süreceğini ifade etti.

Kalp hastalıklarının ciddiye alınması gerektiğine vurgu yapan Lafçı, "Hayati öneme sahip hastalık gurubunun başında yer alır. Coğrafik olarak hastaların bir yerden bir başka yere naklinin zor olduğu Hakkari gibi yerlerde yerinde hizmet her zaman candır, hayat kurtarıcıdır." dedi.