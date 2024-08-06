Hakkari Devlet Hastanesi'nde Açık Kalp Ameliyatları Merkezi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari Devlet Hastanesi'nde Açık Kalp Ameliyatları Merkezi Kuruldu

Hakkari Devlet Hastanesi'nde açık kalp ameliyatlarının yapılacağı merkezin kurulduğu bildirildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden gelen 8 kişilik ekip, merkezin hazırlıklarını gözden geçirdi. Merkezin açılmasının ardından Hakkari'de açık kalp ameliyatları yapılacak.

06.08.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Devlet Hastanesi'nde açık kalp ameliyatlarının yapılacağı merkez kuruldu.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Serhan Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, açık kalp ameliyatlarının yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden gelen 8 kişilik ekibin hazırlıkları gözden geçirdiğini belirten Armağan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdürdüğümüz açık kalp ameliyatlarının yapılacağı merkezdeki çalışmalarda son aşamaya geldik. Bilkent Şehir Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Gökhan Lafçı hocamızın önderliğinde 8 kişilik ekip hastanemize geldi. Ameliyathanemizin kontrolünü yapıyorlar. Ruhsatlandırma işlemlerinin ardından ameliyathanemiz halkımızın hizmetinde olacak. Merkezimiz açıldıktan sonra burada açık kalp ameliyatları yapılacak."

Prof. Dr. Lafçı ise hastanedeki denetimlerin iki gün süreceğini ifade etti.

Kalp hastalıklarının ciddiye alınması gerektiğine vurgu yapan Lafçı, "Hayati öneme sahip hastalık gurubunun başında yer alır. Coğrafik olarak hastaların bir yerden bir başka yere naklinin zor olduğu Hakkari gibi yerlerde yerinde hizmet her zaman candır, hayat kurtarıcıdır." dedi.

Kaynak: AA

hakkari, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Devlet Hastanesi'nde Açık Kalp Ameliyatları Merkezi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:40:41. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari Devlet Hastanesi'nde Açık Kalp Ameliyatları Merkezi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement