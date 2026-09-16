Hakkari Durankaya'da çöken yola 400 metrelik yeni güzergah açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari Durankaya'da çöken yola 400 metrelik yeni güzergah açılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Durankaya\'da çöken yola 400 metrelik yeni güzergah açılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kar ve sağanak nedeniyle bir kısmı çöken yol, İl Özel İdaresi desteğiyle yeni güzergahta yenileniyor. Belediye Başkanı İsmail Demirci, çökme yaşanan noktanın yukarısından 400 metrelik yeni yol yapıldığını belirterek 7 mahallenin ulaşımının iki yoldan sağlandığını söyledi.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kış ve ilk bahar dönemlerinde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle bir kısmı çöken yol yeni açılan güzergahla yenileniyor.

Durankaya Belediyesi, İl Özel İdaresinin desteğiyle Yeni Mahalle yakınındaki yolda güvenli ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle çökme yaşanan noktanın yukarı kısmında yeni yol açılması için çaba gösteriyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı İsmail Demirci, 7 mahallenin bulunduğu beldeye ulaşımın iki yoldan sağlandığını söyledi.

Çökme yaşanan yolda ilkbaharda yağışlara bağlı çökme yaşandığını belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Yolda zaman zaman kayma da oluyor. Kışın çok kar yağdığı için yollarımızda hasar oluştu. Biz de çökme yaşanan yolda çalışma başlattık. İl Özel İdaresinin de desteğiyle çökme yaşanan noktanın güzergahını değiştiriyoruz. 400 metrelik yeni bir yol yapıyoruz. Söz konusu noktanın yukarısından yolu götüreceğiz. Beldemiz geniş bir alana sahip. Tüm yerleşim yerlerimize belediye hizmetlerini götürüyoruz. Göreve geldiğimizden hem altyapı hem de üstyapıda çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA
İl Özel İdaresiİsmail DemirciDurankayaHakkariGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
İstanbul’da korku dolu anlar İETT otobüsü alev topuna döndü İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Bolu’da kaza sonrası gazetecilere ’çekmeyin’ tepkisi: Eşeğe mi diyoruz Bolu'da kaza sonrası gazetecilere 'çekmeyin' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz
16:34
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
16:33
Öcalan için villa mı yapıldı Bir açıklama da Pervin Buldan’dan geldi
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi
16:31
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Fenerbahçe’ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:21
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke’ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 16:46:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Hakkari Durankaya'da çöken yola 400 metrelik yeni güzergah açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement