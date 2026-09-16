Hakkari Durankaya\'da çöken yola 400 metrelik yeni güzergah açılıyor

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kış ve ilk bahar dönemlerinde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle bir kısmı çöken yol yeni açılan güzergahla yenileniyor.

Durankaya Belediyesi, İl Özel İdaresinin desteğiyle Yeni Mahalle yakınındaki yolda güvenli ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle çökme yaşanan noktanın yukarı kısmında yeni yol açılması için çaba gösteriyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı İsmail Demirci, 7 mahallenin bulunduğu beldeye ulaşımın iki yoldan sağlandığını söyledi.

Çökme yaşanan yolda ilkbaharda yağışlara bağlı çökme yaşandığını belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Yolda zaman zaman kayma da oluyor. Kışın çok kar yağdığı için yollarımızda hasar oluştu. Biz de çökme yaşanan yolda çalışma başlattık. İl Özel İdaresinin de desteğiyle çökme yaşanan noktanın güzergahını değiştiriyoruz. 400 metrelik yeni bir yol yapıyoruz. Söz konusu noktanın yukarısından yolu götüreceğiz. Beldemiz geniş bir alana sahip. Tüm yerleşim yerlerimize belediye hizmetlerini götürüyoruz. Göreve geldiğimizden hem altyapı hem de üstyapıda çalışmalarımız devam ediyor."